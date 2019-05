Les enfants chinois ont lu chacun 40 livres numériques en 2018

Cette nouvelle pratique vient s'ajouter à un marché de livre déjà très conséquent. Porté par le géant chinois Alibaba, le marché du livre chinois présente un chiffre d'affaire de 55 milliards de dollars (2018). Un rapport mené par Alibaba, acteur majeur du secteur, indique par ailleurs que

Cette nouvelle pratique vient s'ajouter à un marché de livre déjà très conséquent. Porté par le géant chinois Alibaba, le marché du livre chinois présente un chiffre d'affaire de 55 milliards de dollars (2018). Un rapport mené par Alibaba, acteur majeur du secteur, indique par ailleurs que 30 millions de lecteurs supplémentaires sont venus gonfler les rangs du marché du livre en 2018.

Cette montée en force du marché du livre chinois semble donc avoir de beaux-jours devant elle au vu de l'appétence des jeunes chinois pour le livre numérique.





Si les chiffres avancés par l’agence nationale de sondage Xinhua, fondée par le parti communiste chinois en 1931, sont impressionnants, ils sont corroborés par des données économiques. De fait, selon les estimations du sondage, les abonnés à la lecture numérique pour enfants étaient au nombre de 250 millions en 2018. De tels chiffres créent un marché de 500 milliards de yuans soit 73,7 miliards de dollars.Outre ces informations financières, le sondage permet également de cerner les tendances en vogue auprès du public jeunesse de ces livres numériques. Il rapporte à ce titre que les animaux sont les personnages les appréciés par les jeunes lecteurs. Les oeuvres aux thématiques animalières ont été les plus plébiscitées puisqu’elles représentaient près de 80 % de l’ensemble des livres numériques lus par les enfants.Par ailleurs, les livres numériques proposant du contenu culturel proprement chinois ont été plus populaires auprès des enfants.L’explication avancée par l’agence Xinhuan pour élucider de tels chiffres est d’ordre socioculturel et éducatif. De plus en plus de parents ont été prêts à payer des livres numériques à leurs enfants en 2018. La génération actuelle de parents, née après 1990, semble plus sensible à la culture numérique et plus à même d’y mettre le prix. Le sondage indique également que ce sont les parents résidant à Shanghai et Beijing, les foyers culturels chinois, qui avaient le plus l’intention de payer des livres numériques à leurs enfants.C’est un sondage à grande échelle qui a été mené puisqu’il a utilisé 5 milliards de données provenant de 20 millions d’abonnés de KaDa, un site internet de lecture en ligne. Il a été conduit par l’Académie chinoise de la presse et des publications et le site KaDa.Cette étude témoigne de la progression de la lecture numérique en Chine, qui bascule peu à peu vers ce nouveau mode de lecture. En 2017, les Chinois étaient 73% à utiliser un écran pour lire quand ils n’étaient que 68% en 2018 - indice d’une évolution certaine de cette pratique. Un marché solide se constitue autour du livre numérique en Chine et touche donc également les plus jeunes générations.