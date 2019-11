“Lire pour les autres est à mon sens un acte généreux”, Houaria Kaidari

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Aviez-vous déjà une pratique de lecture à voix haute ? De théâtre ? De doublage ? etc.

Dans une interview donnée à la Plume de Paon , elle nous parle de son rapport à la lecture à voix haute.Née en Algérie, j'ai grandi à Wissembourg dans le nord de l'Alsace où j'ai passé toute mon enfance, avant de rejoindre Strasbourg pour y réaliser des études en tourisme. Après 10 années dans ce secteur d'activité, j'ai décidé de poursuivre ma voie de cœur, le théâtre. Je suis aujourd'hui comédienne.J'avais 27 ans quand j'ai poussé pour la première fois les portes d'un atelier théâtre. Je me suis très vite prise au jeu. Je découvrais un univers si loin de moi et qui pourtant très vite m'a fait vibrer. Après 3 ans au conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg, de nombreux stages et quelques expériences théâtrales marquantes - dont tout un été au théâtre du peuple à Bussang où j'ai joué dans Littoral de Wajdi Mouawad mis en scène par Simon Deletang -, j'ai décidé d'en faire mon métier.Grâce à cela j'ai pu présenter quelques lectures publiques. C'est un exercice que j'aime particulièrement.





Écouter : Vigile, d'Hyam Zaytoun lu par Houria Kaidari, en marge du festival du livre audio, à l’espace Django.



En quoi la pratique de lecture à voix haute vous intéresse-t-elle ?

Avez-vous un livre audio « coup de cœur » ?

Quel texte de littérature aimeriez-vous enregistrer à voix haute et pourquoi ?

Petite, j'ai toujours aimé lire à voix haute. Enfant, on est parfois très peu écouté. J'aimais être écoutée et entendre ce silence au son de ma voix. Il y a des choses que l'on aime et que l'on peut difficilement expliquer. Lire à voix haute en fait partie. Pourquoi lire à voix basse seule quand on peut lire à voix haute pour tous ? Et même si j'y trouve un plaisir très personnel, lire pour les autres est à mon sens un acte généreux.J'ai découvert l'univers du livre audio grâce à l'association « Plume de Paon ». J'écoutais très peu de livres audio, mais plutôt des pièces radiophoniques. J'ai particulièrement été touchée par Sotah de Naomi Ragen, lu par Claire Cahen et qui a d'ailleurs été primé.Il y en a tellement. Peut- être celui sur lequel je travaille actuellement : Lettre d'une inconnue, de Stefan Zweig.