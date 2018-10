Livre numérique : baromètre européen des usages de lecture

Comprendre et partager une vue globale sur le marché du livre numérique, au niveau européen. Voilà l’objet de ce Baromètre qui sera présenté dans son intégralité lors de la Foire du livre de Francfort. Rüdiger Wischenbart Content and Consulting propose un panel passant en revue Espagne, Allemagne, Italie et Pays-Bas.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Les quatre marchés passés au crible indiquent chacun leurs spécificités. Premier point, celui du prix, entre 2016 et 2018 : l’évolution allemande est à la hausse, légère, et le tarif passe de plus de 5 € à près de 6 €. Pour l’Italie, il semblerait que le tarif stagne, avec une légère diminution pour 2018. Les Pays-Bas restent clairement sous la barre des 5 €, quand l’Espagne affiche, pour 2017, un prix autour de 6 €.

Ce qui reste fondamental, c’est que les ventes les plus importantes, de même que les revenus les plus forts restent, pour les quatre territoires, compris entre 8 et 9,9 €. Un signe fort dans la compréhension du marché.

Autre élément significatif, la fiction est par exemple bien moins populaire en Allemagne, au format numérique, que pour les trois autres États. En revanche, la romance pèse pour plus de 37,5 % des ventes outre-Rhin – quand il est autour de 12,5 % pour les autres. Le secteur polar/thriller, lui, est très fort aux Pays-Bas, avec près de 35 % du marché.

L’ensemble de l’étude est disponible à cette adresse, ou à consulter ci-dessous.