OverDrive, service de prêt d'ebooks aux bibliothèque, change de mains

photo : OverDrive

Ted Oberwager, directeur général de KKR , se frottait les mains : son entreprise dispose déjà de solutions de prêts de livres numériques et audiolivres à destination des établissements. Avec RBMedia et désormais OverDrive, il dispose en effet d’un parc d’établissements partenaires significatif.RBMedia se présente en effet comme l’un des plus importants distributeurs de livres audio, mais également éditeur de ce format.Steve Potash, fondateur d’OverDrive et CEO, indique ce 9 juin qu’avec la cession définitive, les opportunités de développement pour OverDrive s’élargissent. Premier objectif : s’implanter plus durablement dans les établissements scolaires. KKR, à ce titre, a une importante activité dans les bibliothèques universitaires, mais également en service B2B auprès d’entreprises. À ce titre, notons qu’OverDrive a développé voilà quelque temps une solution pour les étudiants — Sora — outil de lecture connecté à la base de données…La vente devait être conclue au cours du premier trimestre 2020, mais la pandémie — bien que les acteurs ne l’évoquent pas — a pu induire quelques délais.À ce jour, OverDrive collabore avec plus de 43.000 établissements, avec un catalogue de 4,5 millions de titres (ebook et audio), issus de 25.000 éditeurs partenaires.