Paranormal Hunters : “J'ai vu quelque chose passer devant la fenêtre”

Nous sommes au cœur du parc naturel du Vercors, peuplé de créatures pacifiques. Entre la Drôme et l’Isère, à pied ou à vélo, ce sont plus de 206.000 hectares de nature à parcourir. Et quelque 53.000 habitants intrépides. Certes. Mais les randonneurs attestent ces derniers temps d’avoir croisé un animal gigantesque. Quelque chose qui ne serait définitivement pas un être humain…Et qui en a manifestement après l’équipe des Paranormal Hunters . Les vacances ne s’annoncent pas vraiment de tout repos.En partenariat avec Kobo et Hardigan, ActuaLitté vous propose de retrouver des extraits inédits de cette série, entre thriller et angoisse.Et voici les deux derniers extraits, tirés de la saison 3, juste pour vous.Les deux épisodes finaux sont à retrouver à cette adresse , pour 1,99 €, ou gratuitement avec l’offre d’essai de livres audio Kobo.