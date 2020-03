Podcast : Histoires d'Amérique, une année électorale aux États-Unis

Ronile CC 0



#1 Histoires d'Amérique - L'Empreinte

Dans une Amérique plurielle et asymétrique, il est aussi le symbole de la montée des populismes un peu partout dans le monde et, à lui seul, il contribue à l’image complexe de ce pays.Car l’Amérique d’aujourd’hui, c’est à la fois la ville de San Francisco, qui a banni toute forme d’emballage en plastique, mais aussi l’Etat du Texas et ses prisons, où plus de 200 personnes attendent actuellement d’être exécutées.Cette Amérique fascine toujours et son récit cherche en permanence à se renouveler. C’est dans ce contexte que 10/18 et Society se sont associés pour raconter cette Amérique à travers une collection de podcasts qui vont jalonner cette année si particulière.Une association pour raconter des histoires de justice, des histories de l’Amérique des années 80, des histoires au cœur des grands espaces, des histoires de races, des histoires émouvantes et plus vraies que nature. Mais surtout des histoires qui sont d’abord des livres.Chaque mois, un nouvel épisode viendra explorer un des aspects de l’identité de ce pays en ayant comme point de départ un titre emblématique de la collection 10/18.Premier titre de cette exploration, L’Empreinte d’Alex Marzano-Lesnevich où l’on parlera peine de mort, true crime et Sud profond avec notamment les interviews de l’auteure, de Sandrine Skinner, épouse d’un condamné à mort aux USA, de Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019, de l’écrivain Morgan Sportès ou encore de Darren Versiga, Lieutenant de police à Pascagoula, une petite ville du sud des États-Unis. (production Allsound)Les trois premiers épisodes de Histoires d'Amérique sont en ligne , avec un avant-goût diffusé ce 18 février.