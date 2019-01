Pour faire rentrer tout Babelio dans une application, il a fallu tasser

Tanja Cappell, CC BY SA 2.0



La version Android était disponible depuis 3 semaines, et son pendant iOS vient juste de faire son apparition. « Nous pensons que cela servira notre cœur de communauté avant tout : nous imaginons bien que seuls de très grands lecteurs/contributeurs conserveront une application de ce type sur leur smartphone », précise-t-il à ActuaLitté.Le projet répond au besoin d’avoir toujours à portée de main sa bibliothèque pour aller à la pêche aux idées. « Pour exemple, on découvre un livre en bibliothèque, il est immédiatement ajoutable à ma liste à lire pour l’acheter plus tard) », poursuit Pierre Fremaux.Il sera même possible, bien qu’audacieux, d’écrire des critiques en mobilité « ou s’assurer, pour les grands étourdis de passage chez leur libraire, qu’ils n’ont pas déjà acheté le livre ». En somme un segment de passionnés.En termes fonctionnels, l’application tourne autour de différents éléments clés : gestion de bibliothèque avec scanner, contributions et échanges, notifications en temps réel.« Pour un lecteur francophone, on retrouve tout ce que proposent d’autres applis, mais avec tout le contenu de Babelio en prime – dont 1,7 million de critiques en particulier. »En l’espace de quatre semaines, la version Android a connu pas loin de 4000 téléchargements. « Nous visons les 100.000 downloads au cours de l’année 2019. Et s’ajouteront plusieurs évolutions dans les mois à venir : nous présentons avant tout une première version. »Et bien entendu, vous pouvez retrouver le classement ActuaLitté, en partenariat avec Babelio, Les lecteurs en parlent , avec chaque semaine les 15 titres qui bruissent .