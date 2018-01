Relay.com annonce l'interruption de la vente de livres numériques

Depuis 2014, Relay proposait sur son site internet, Relay.com, la vente de livres numériques. À partir du 25 février prochain, les clients du store ne pourront plus acheter d'ebooks sur le site, une interruption de service qui concerne aussi la presse numérique. La librairie numérique Relay.com était gérée par Bookeen.

Relay fait dans la simplicité pour annoncer l'interruption de son service de vente de presse et de livres numériques : « Après plusieurs évolutions technologiques (lecture sur tablette et smartphone, etc.) et éditoriales (enrichissement de nouveaux magazines internationaux, etc.), le contexte du marché de la presse au format numérique nous amène aujourd’hui à arrêter notre offre de téléchargement de presse et de livres au format numérique », indique l'enseigne sur son blog.

La librairie Relay.com faisait partie des sites partenaires de Bookeen, et ce dernier assurera la migration des bibliothèques des utilisateurs vers le service de la société spécialisée dans la lecture numérique. L'arrêt du service de Relay.com sera effectif le 25 février prochain.

L'arrêt d'un autre service de lecture numérique assuré par Bookeen, celui de Carrefour, a récemment été annoncé. Contactée, la société Bookeen n'a pas encore donné suite à nos appels.