Scribd ouvre une plateforme de lecture en streaming au Mexique

La plateforme Scribd, accessible depuis de nombreux territoires dans le monde, a ouvert une déclinaison de son site spécialement conçue pour le Mexique. Au-delà d'une traduction, elle propose « plusieurs améliorations pour localiser l'expérience et améliorer les recommandations des contenus ».Scribd profite aussi de l'investissement de ce marché mexicain pour courtiser les éditeurs du pays : de nouveaux partenariats ont été noués avec Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial, Anagrama, Sexto Piso ou encore El Colegio de México, établissement d'enseignement supérieur et de recherche, spécialisé en sciences humaines et situé dans la capitale.« Scribd a une longue histoire de relations avec les éditeurs, et nous sommes prêts à générer des revenus supplémentaires pour l’écosystème de l'édition », assure Andrew Weinstein, vice-président chargé des contenus et de la stratégie chez Scribd.Scribd propose aussi des livres audio, et viendra donc concurrencer Ubook , la plus grande plateforme de streaming audio d'Amérique latine, tandis que le marché hispanophone reste de plus en plus convoité, tant par les multinationales de l'édition que par les fournisseurs de services numériques...