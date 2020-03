Se former à l'édition numérique accessible : une série de webinaires

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Totalement gratuits, ces cours en ligne se mettent en place dans le contexte particulier du confinement quasi mondial, mais répondent aussi à une demande forte de la communauté des développeurs, auteurs ou éditeurs qui gravite autour du format EPUB et des questions liées à l'édition numérique.Les cours du consortium DAISY utiliseront l'outil Zoom, largement accessible, avec la possibilité d'afficher des sous-titres lors des différentes interventions. Les différents cours pourront être suivis en direct, aux dates indiquées, mais il sera aussi possible de les revoir a posteriori, indique l'organisation.Voici le programme du mois d'avril :Comme son titre l'indique, cette session portera sur les solutions mises en œuvre pour permettre la continuité pédagogique, avec des exemples venus des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de l'Irlande.Cette session verra des spécialistes de l'accessibilité étudier en détail la manière dont les éditeurs rendent leurs livres numériques vraiment accessibles (ou non).Cette session sera consacrée à l'outil WordToEPUB, créé par le consortium DAISY pour faciliter la création de fichiers EPUB à partir du logiciel Word, de manière simple et gratuite.Cette session étudiera les solutions possibles pour rendre les mathématiques accessibles, à travers l'utilisation d'outils comme Mathshare, Desmos ou encore PhET.Les webinaires se dérouleront en anglais. Plus d'informations à cette adresse