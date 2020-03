Sicile, Japon, Maroc : voyager avec un Guide bleu dans les oreilles

En collaboration avec les Guides Bleus, première grande collection de guides touristiques en français fondée en 1916 et éditée par Hachette Livre, la maison Audiolib a annoncé une nouvelle collection de guides culturels et pratiques. En format audiolivre, évidemment.





Cette collection présentera des guides culturels, reprenant l’essentiel des pages Comprendre et Visiter des Guides Bleus (hors adresse, horaires et tarifs, indique la maison) pour partir à la découverte d’une région, de son histoire et de sa culture.



Ainsi, seront présentés pour chaque destination : un portrait économique et social du pays, un panorama historique du pays de la préhistoire à nos jours, des focus culturels (gastronomie, coutumes, personnages célèbres, etc.), les principaux lieux d’exception, des conseils pratiques pour préparer son voyage, des suggestions d’itinéraires, et enfin une initiation à la langue du pays.



Audiolib a d’ores et déjà annoncé les trois premières destinations à paraitre. Il s’agira d’abord de la Sicile et du Japon qui seront disponibles dès le 11 mars prochain, puis le Maroc dont la sortie est prévue pour mai 2020.



Le guide sur la Sicile sera lu par la comédienne et chanteuse Clara Brajtman et la durée d’écoute est de 5 h 35. Quant à celui du Japon, qui mettra en avant la voix de Bruno Mejere, comédien de doublage français, l’audio est estimé à 6 h 56. Enfin, Lila Tamazit se chargera de donner vie au guide touristique sur le Maroc. Le temps d’écoute n’a pas encore été révélé.



Des extraits sont disponibles pour les deux premiers guides à paraitre :

Les guides sont affichés au prix de 12,90 €. Pour leur pendant numérique, il faudra compter 11,45 €.Plus d’informations à cette adresse