Un avenir prometteur pour la lecture numérique en Chine

(bfishadow, CC, BY 2.0)

Le rapport est réalisé par le vendeur de livres en ligne Dangdang.com et le fournisseur de services d’analyse de mégadonnées Analysys. Les résultats rapportés par l'agence Xinhuanet vont plus loin et annoncent une croissance annuelle moyenne de 29,8 % pour les trois ans à venir.Avec le combat contre le piratage visant à protéger les droits d'auteurs et l'arrivée de grands acteurs tel que China Litterature, du géant Tencent , tout semble réuni pour donner raison à ces bons présages.La progression était déjà en marche l’an dernier, puisqu’en 2017 les ventes des livres électroniques ont augmenté de 29,2 % pour atteindre les 15,3 milliards de yuans (1,96 milliard €). Mais les livres imprimés ne sont pas en reste puisque l’achat en ligne a augmenté de 34,3 %.