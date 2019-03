Un monde médical 2.0, avec des écrans de liseuses partout ?

(photo d'illustration : crédit StockSnap) (photo d'illustration : crédit StockSnap)

E Ink Holdings a annoncé son association avec Advantech, Avalue Technology, Cypress Technology et le développeur de logiciels iMedtac pour moderniser les centres médicaux.Si ce projet comprend évidemment la fabrication d’écrans à base d’encre électronique notamment à l’accueil des hôpitaux, ils réfléchissant d’ores et déjà au développement de systèmes intelligents d’étiquetage des médicaments, des cartes enregistreuses de perfusion médicale ainsi qu’un enregistreur de données mobile. Pas vraiment matière là à concurrence Alexa, l'enceinte intelligente d'Amazon, qui doit faire la conversation aux patients hospitalisés Ces initiatives ont déjà été lancées dans des hôpitaux locaux comme l’Hôpital universitaire national de Taiwan, l’Hôpital Memorial de Chan Gung, l’Hôpital général des vétérans de Taipei et l’Hôpital universitaire de Cheng Kung.D’après Digitimes , ces centres médicaux ont obtenu de tels résultats significatifs que la société taiwanaise entend exporter son projet à l’échelle mondiale.E Ink Holdings est une société taïwanaise spécialisée dans l’encre numérique. Récemment, elle s’est associée à Japan Display Inc . (qui rassemble Sony, Toshiba et Hitachi) pour mettre au point un écran à encre électronique à la densité de pixels bien supérieure à celle des écrans actuels.