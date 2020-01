Un site d'ebooks pirates perd son nom et son domaine 

La plateforme de téléchargement de livres numériques eBookee.org a perdu son nom de domaine, apprend-on. Si pour le moment, les raisons de la suspension n’ont pas été officiellement révélées, nul doute que cette décision du registre du domaine public ait un lien avec la violation des droits d’auteurs.



Image d'illustration : Mohamed Hassan, pixabay license

La surprise a été de taille pour les utilisateurs du site eBookee.org qui, depuis deux jours, n’ont accès qu’à une page vierge. Et ce message : Forbidden You don't have permission to access / on this server.Si l’on avait pu d’abord croire à un bug, la plateforme qui propose aux utilisateurs de télécharger gratuitement des livres numériques a en réalité perdu son nom de domaine, révèle TorrentFreak « La suspension a été effectuée par le registre du domaine public, mais les raisons qui ont entrainé la suspension ne sont pas encore très claires. Le site reste néanmoins une cible régulière pour les ayants droit, en particulier ceux du secteur de l’édition » souligne le média.Et d’ajouter que Penguin Random House, Harper Collins, Cambridge University Press, Amazon et National Geographic ont déposé des plaintes au début du mois de janvier pour violation de droits d’auteurs.