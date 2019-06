Une application utilise les héros de Marvel pour apprendre à lire aux enfants

Les Studios Kuato investissent désormais dans des programmes d’alphabétisation basés sur des applications. Marvel Hero Tales est une application éducative de narration d’histoires, destinée à améliorer le langage et les compétences en lecture chez les enfants de 7 à 11 ans.Les activités sont basées sur les histoires de comics, l’enfant incarne un des héros et doit contrecarrer les plans des vilains personnages de l’Univers Marvel. Il contrôle les actions du personnage, et décide du déroulement de l’histoire. Laisser le méchant conquérir le monde ou bien sauver la ville ?L’application permet également aux enfants de transformer leurs aventures Marvel en bande dessinée. À la fin des missions, ils utilisent les mots pour conter leurs histoires comme ils le souhaitent, afin de les revivre en bande dessinée.Le PDG de Kuato, Mark Horneff déclare : « C’est le projet le plus personnel auquel je participe, non seulement par amour pour l’Univers Marvel, mais aussi parce qu’en tant qu’enfant atteint de dyslexie non diagnostiquée, l’école, et en particulier la lecture, représentait pour moi un défi incroyable ».Il poursuit : « Je me souviens du jour où j’avais 8 ans, ma mère est venue me chercher à l’école et m’a donné un exemplaire de Spiderman, ma toute première introduction à Marvel. À partir de ce moment, je suis devenu accro. Je le lis tous les jours. Ces aventures ont nourri non seulement mon imagination, mais aussi ma confiance en tant que conteur et ma passion pour la lecture ».Les Studios Kuato ont travaillé avec des chercheurs de l’Université de Portland en Oregon, ainsi qu’avec des enseignants et des écoles du Royaume-Uni pour développer le vocabulaire de l’application. Ils ont développé les niveaux des activités selon les normes littéraires des États-Unis et du Royaume-Uni. Les scénarios s’adaptent donc à l’âge des utilisateurs. Au fur et à mesure que les enfants terminent leurs activités, ils avancent vers un contenu plus difficile.Les fans plus âgés seront quant à eux ravis d’apprendre que Marvel et Dreamscape Media ont l’intention de transformer des comics Marvel en livres audio . Ils seront disponibles à la vente à partir de septembre 2019.Voici le premier aperçu de Marvel Hero Tales :