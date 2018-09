Une consultation publique sur la disponibilité des livres numériques en outre-mer

Depuis des années, les lecteurs d'outre-mer ne peuvent pas acheter des livres numériques, ou, en tout cas, pas comme ils le souhaiteraient. Des problèmes, tantôt de droits d'auteur, tantôt de technologies, tantôt de règlement bancaire, selon les interlocuteurs, les priveraient de lectures numériques. Le ministère de la Culture ouvre aujourd'hui une consultation publique afin d'évaluer si des difficultés subsistent dans l'achat de livres numériques en outre-mer.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après plusieurs années de signalement du problème, des questions parlementaires, des réponses plus ou moins satisfaisantes du côté des professionnels, le ministère de la Culture lance une consultation publique pour savoir si les problèmes d'accès aux livres numériques et d'achat persistent.

En effet, par le passé, des difficultés pour acheter des livres numériques sur les sites de revendeurs français ou sur les sites français de plateformes internationales ont pu être constatées par les résidents des départements, régions et collectivités d'outre-mer. Jusqu'à présent, les contacts initiés par la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) auprès d'acteurs locaux dans plusieurs de ces territoires n'ont pas permis de vérifier que ces difficultés persistaient, ni de disposer d'informations sur les raisons pouvant les expliquer.

La plateforme de consultation, qui ne semble pas encore en ligne au moment de la publication de cet article, recueillera les témoignages jusqu'au 2 décembre 2018. « Toute personne résidant en outre-mer et ayant rencontré des difficultés pour acheter un livre numérique sur un site ou une application d'achat destiné au marché français peut participer à cette consultation », précise le ministère.

Ensuite, les services du ministère analyseront l'ensemble pour déterminer quelles solutions appliquer.



Il serait temps que le ministère de la Culture s'intéresse sérieusement à la question : alors que le gouvernement met en avant l'égalité d'accès à la culture, notamment à travers son Pass Culture, et que l'Union européenne se félicite de la portabilité des abonnements et autres offres d'accès dans tout l'espace européen, le sort réservé aux territoires d'outre-mer parait plus affligeant encore.