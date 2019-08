A l'ombre de l'eau, bars à hôtes à Tokyo

Si l'intrigue principale a lieu dans le Tokyo de 2019, le récit fait de fréquents retours en arrière, cinq années plus tôt. Le capitaine de police Hiraï cherche alors à tirer au clair le suicide d'un banquier – suicide auquel il a beaucoup de mal à croire. Ses soupçons se portent sur le jeune Hayato Hisaïshi, mais son enquête n'aboutira pas, faute de preuves. Dans le même temps, Emi souffre de harcèlement scolaire au lycée et décide de passer un marché avec son ami Taïto pour y mettre un terme...En 2019, Hayato se retrouve de nouveau au centre d'une enquête policière, menée cette fois-ci par le capitaine Yoshida et son lieutenant Haruma du commissariat de police du quartier de Shibuya – ils cherchent à mettre la main sur un tueur en série et se retrouvent à examiner les affaires de 2014.De son côté, Emi continue de souffrir de son statut de bi-nationale, seulement cette fois-ci c'est au sein d'une grande entreprise spécialisée dans les loisirs et le divertissement, où elle subit la tyrannie des petits chefs.Comment ces différentes trames en apparence si éloignées sont-elles liées ? Maïko Kato met patiemment – voire, disons-le, avec une certaine lenteur – les différents éléments de son récit en place, avant une conclusion très maîtrisée dans les 50 dernières pages.À l'ombre de l'eau se double aussi d'une dimension sociale, puisque le roman prend soin de dévoiler les rapports de force qui structurent la société japonaise et décrit en détail le monde impitoyable des grandes entreprises. L'autrice se serait inspirée de son expérience personnelle chez Dentsu, un grand groupe de communication, ainsi que de l'univers sombre des bars à hôtes de la capitale nipponne.Maïko Kato – À l'ombre de l'eau – Seuil Cadre noir – 9782021413809 – 416 pages – 20 €