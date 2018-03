Adolescent impétueux et rebelle : Arthur Rimbaud

Editeur : Scrineo

Genre :

Total pages : 250

Traducteur :

ISBN : 9782367405308



Un ado nommé Rimbaud

de Marie-sophie Doudet

Un roman sublime sur les convictions, les combats et les passions de l'un des plus grands poètes du XIXe siècle, à l'âge adolescent. En ce début de l'été 1870, Arthur brille au collège de Charleville, où il rafle un par un les prix d'excellence. Son avenir semble tout tracé. Sa mère imagine pour lui une vie paisible et convenable, une carrière sans panache et respectable. Mais Arthur étouffe et ne supporte pas cet horizon étriqué. Il rêve de Paris et de gloire : il veut être Poète ! Une année, douze mois fulgurants et quatre saisons colorées vont bouleverser son existence et l'arracher à l'enfance. Alors que la France est en guerre et que la révolution gronde, le bon élève se rebelle avec pour seules armes ses mots... Et c'est ainsi qu'Arthur devient Rimbaud.

