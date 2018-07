Embarquer pour une chasse aux trésors à travers le cosmos

Editeur : Bragelonne

Genre :

Total pages : 408

Traducteur : benoît domis

ISBN : 9782352946403



Vengeresse

de Alastair Reynolds

Le système solaire a été témoin de l’ascension et de la chute des grands empires. Les planètes ont volé en éclats avant d’être refaçonnées. Pourtant, parmi les ruines des civilisations extraterrestres, l’humanité a survécu. Et la fortune est à portée de main, si on sait où chercher...C’est le cas du capitaine Rackamore et de son équipage. Leur spécialité consiste à localiser les mondes énigmatiques qui se cachent derrière des champs de force truffés de pièges, et à en extraire les reliques et les technologies oubliées qui y perdurent. Mais tandis qu’ils exercent ces dangereuses activités de façon la plus honnête possible, d’autres ont moins de scrupules.Adrana et Fura Ness sont les dernières recrues de l’équipage de Rackamore, enrôlées pour sauver leur famille de la faillite. Or Rackamore a des ennemis, et, aux confins de l’espace, les deux sœurs doivent s’attendre à tout. En particulier à la légendaire pirate, Bosa Sennen...Des ténèbres d’un avenir lointain et des débris de notre système solaire nous parvient ce récit de pirates de l’espace et de trésors enfouis, de dangers indicibles et d’héroïsme résolu. Et celui d’une redoutable vengeance...« Un ténor du space opera. » - The Times« Une vision éblouissante, intelligente de notre système solaire dans un lointain avenir. » - The Sun« De loin le roman le plus divertissant que Reynolds ait écrit jusqu’ici. » - SFX« L’univers de Vengeresse est indéniablement fascinant. Avec un conteur tel que Reynolds, ce voyage vaut certainement le prix du billet. » - SciFiNow« Un thriller flamboyant – Pirates des Caraïbes rencontre Firefly – qui réussit néanmoins à combiner la hard science caractéristique de cet auteur avec de jeunes personnages dans un roman initiatique très efficace. » - The Guardian

