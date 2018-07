Harcèlement scolaire, des humiliations au suicide

Editeur : Slatkine Et Cie

Total pages : 124

ISBN : 9782889440283



Rester fort

de Emilie Monk

Un livre pour faire entendre la voix d’Émilie, 17 ans, qui s'est donné la mort après avoir subi des années de harcèlement scolaire.Brillante élève, passionnée de lecture, elle devient très vite un souffre-douleur, et est mise au ban de la société estudiantine de son collège privé. Comme unique exutoire, la lecture. Les livres sont “[ses] trésors, [ses] seuls amis”.Emilie rêvait de devenir écrivain. À 16 ans, elle commence à écrire ce qui fut son calvaire quotidien pendant plus de trois ans ; toutes les insultes, les menaces, les brimades, les exactions en tout genre de ses congénères. Elle destine son livre “à ceux qui subissent la vie”, elle veut leur prouver qu’on peut s’en sortir. Mais son récit est interrompu par un événement tragique : ne pouvant plus supporter jusqu’à son existence, Emilie choisit de se donner la mort en décembre 2015.Les parents d’Emilie ont décidé, un an après, de rendre publics les mémoires de leur fille, pièce centrale d’un florilège familial bouleversant.En publiant Rester fort, nous souhaitons faire entendre la voix de cette famille, et réaliser le souhait d’Emilie en levant l’omertà sur le harcèlement scolaire, une réalité qui existe bel et bien en France, mais dont on parle encore trop peu.Tous les droits du livre seront reversés à des associations qu’Emilie aurait soutenues, à commencer par “Les Parents”, association de lutte contre le harcèlement scolaire, ainsi que la L214, car Emilie militait pour la protection animale.Ces mémoires inachevés et bouleversants racontent à mots choisis le quotidien d’une adolescente brisée par le harcèlement scolaire.EXTRAITJe me mis en retrait, comme d’habitude, le plus loin possible des autres. 10 mètres de cour, 156 marches et un couloir nous séparaient de la salle de classe. Ce trajet était pour moi comme le parcours du combattant. Esquiver les coups, les croche-pieds et les crachats. Fermer ses oreilles aux insultes et moqueries. Surveiller son sac et ses cheveux.Retenir ses larmes. Encore et encore. Pendant ces infinies minutes.L’habitude fit que j’arrivai indemne. Je pris ma place, devant à gauche, seule, avec un périmètre de sièges vides me séparant des autres.CE QU'EN PENSE LA CRITIQUESix mois avant son suicide, la jeune fille, alors âgée de 16 ans, consigne dans son ordinateur ses souvenirs de souffrance. [...] Avec l'idée, sans doute, d'écrire un ouvrage cathartique qui redonnerait de l'espoir aux victimes et ferait entendre leur voix. La qualité d'écriture, le rythme, le choix des mots : Emilie rêvait d'être écrivain, elle en avait le talent. - Anne-Cécile Beaudouin , Paris MatchPlus qu'un simple témoignage, Rester fort est un message d'espoir. Message utile pour essayer de comprendre le geste d'Emilie, persécutée sans raison valable, pour ses bonnes notes et sa passion pour la lecture. Message nécessaire pour essayer de changer les choses et prendre au sérieux ces sujets, actuellement omniprésents dans la vie de nombreuses personnes. - Blog Lectures gourmandesÀ PROPOS DE L'AUTEURÉmilie Monk est née le 28 juin 1998, à Lille, et a décidé de mettre fin à ses jours le 19 décembre 2015, en se jetant du balcon de sa chambre. Elle est restée dans le coma pendant un mois et est décédée le 22 janvier au CHR de Lille. Elle avait dix-sept ans.

