L'effroyable descente aux enfers d'un jeune médecin américain

Plonger dans l’univers d’Elisabeth Sanxay Holding, avec Miasmes, c’est avant tout renouer avec une Amérique ancienne, presque en noir et blanc. Née à Brooklyn en juin 1889, elle se fit connaître pour ses romans et ses nouvelles. Avec, surtout, cette patte laissée dans le roman noir et les romans de détectives.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Il y a dans le parcours même d’Elisabeth Holding quelque chose d’incroyable. Ayant commencé sa carrière avec la publication de romance, dans les années 20, elle prit un tournant radical après le krach boursier de 1929. Et c’est dans le roman policier qu’elle va ensuite s’épanouir : le lieutenant Levy devient le personnage principal de sa série, avec dix-huit romans parus jusqu’en 1954. Elle mourut le 7 février 1955, à 65 ans.

Pour Raymond Chandler, Holding était l’une des meilleures auteures de suspens, hommes et femmes confondus. Et venant de lui, on apprécie. Mais surtout, elle figura dans cet âge d’or de la fiction policière… au point d’avoir pourtant disparu quelque peu des radars aujourd’hui. Et gloire, donc, à Baker Street, de rendre à cette grande dame du polar, les lauriers et la place qui lui reviennent.

Miasmes, à bien des égards, est le plus symptomatique de l’écriture de Holding, même s’il possède également des caractéristiques propres. D’abord, il figure probablement parmi les plus oppressants et les plus sombres. La figure du docteur Alex Dennisson, pris dans des événements plus grands que lui et en mesure de le broyer, finit par nous faire suffoquer.

Alex envisage de s’installer dans la ville de Shayne, et prépare avec minutie son voyage — y’a-t-il encore une place pour un autre docteur, le confort de vie, et surtout, Evie, sa fiancée. Sauf qu’une fois le pas franchi, rien ne fonctionne, et Alex se retrouve dans le plus extrême dénuement.

Son confrère, le Dr Weatherby lui tendra la main — Dennisson prend en charge quelques patients, pour délester le cabinet, et dans le même se fait proposer un logement. De quoi gagner assez d’argent pour parvenir à payer son mariage, et pourquoi pas, se faire un nom ?

Sauf que non, évidemment, un tel acte de générosité ne va pas sans terribles secrets, du moins le pressenti étrange qu’une fois le seuil de la maison passé, quelque chose cloche. Probablement le comportement de la belle infirmière, Hilda Napier, qui tente de convaincre Alex de partir, n’y est pas pour rien.

Et l’on comprend l’admiration que Chandler pouvait avoir pour Holding, à la façon dont elle nous entraîne dans la vie de ses personnages, ultra convaincants et réalistes. Et la fiancée, Evie, va littéralement retourner le livre dans les derniers chapitres — pas de spoilers, promis.

Étouffant et passionnant, c’est une redécouverte absolument parfaite, articulée autour de médicaments douteux cachés dans un coffre-fort — et réservés aux patients spéciaux. À voir, absolument.



Elisabeth Sanxay Holdingtrad, Trad. Jessica Stabile – Miasmes – Éditions Baker Street – 19,50 €