Les 100 méthodes de Roland Topor pour un superbe suicide

En invoquant 100 bonnes raisons pour mettre fin à ses jours, Roland Topor nous fait l’honneur de recommandations divines. Que lui-même, mort d’une hémorragie cérébrale dans son lit, à son domicile, s’est gardé de mettre en application.Guide théorique pour un suicide réussi, ses raisons sont moins des conseils que des mises en scène à destination de qui voudrait partir en beauté, drapé dans sa superbe et auréolé de gloire.Exemple : « Par la fenêtre : pour échapper à ma terreur des ascenseurs. » Ou encore : « Pour donner une dimension morale à mon œuvre. » Jouissif.On trouvera ainsi une centaine de farfelues élucubrations, divagations de bon ton sur le thème du « faites-le vous-même », parce que de toute évidence, « l’euthanasie n’est pas faite pour les chiens ».Et puis, pour les allergiques au gros barbu tout de blanc et de rouge vêtu, un berlingot est prévu : douceur à faire fondre sous la langue, les 12 propositions permettant allégrement d’échapper à Noël.Parmi lesquelles, bien entendu, le suicide.Joyeuses fêtes.Roland Topor – Cent bonnes raisons pour me suicider tout de suite – Wombat – 9782374981338 – 6 €