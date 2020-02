Maman Hirondelle : la perte d'un oeuf, tant attendu

< >

En partenariat avec Communication Jeunesse, organisme québécois chargé de la promotion de la lecture dans la francophonie, et l’ANEL, l’Association nationale des éditeurs de livres, ActuaLitté inaugure une nouvelle série de podcasts.Basées sur la sélection de livres de CJ, ces chroniques parcourent d’autres volets de littérature, en albums, bandes dessinées, romans ou même documentaires et poésie.Maman hirondelle a bien du chagrin ce matin. Elle a perdu un petit œuf auquel elle tenait énormément. Son fils Gabriel tente alors de la consoler, avec beaucoup de douceur et d’empathie.