Plein les poches: African Psycho : La veuve Eléphant et Le grand marin

Cette semaine dans notre rubrique Plein les poches, une sélection de quatre titres un peu particulière. En parcourant depuis quelques semaines les étagères, l’idée saugrenue de jouer avec les mots a germé. Associer un titre à un autre... non : associer plusieurs titres ensemble.

À la manière des surréalistes qui se passaient un bout de papier où chacun apportait sa pierre à l’édifice, Plein les poches innove. Aujourd’hui, c’est vendredi, et vendredi, c’est donc cadavre exquis...





ROMAN – On peut avoir le cran de devenir un gangster, et ne devenir qu’un voyou de bas étage. Grégoire Nakobomayo a de grandes aspirations : il se verrait déjà bien en haut de l’affiche, comme disait le chanteur. À l’image d’Angoualima, trancheur de têtes à ses heures, et star dans les médias. Un serial killer avec une certaine classe...

Parti en pèlerinage sur les traces de son idole, Grégoire, surnommé Tête-Rectangulaire, fomente un crime qui lui garantira l’éternité et la gloire. Germaine, la victime, a été définie de longue date, et pour l’orphelin qu’il est, tout cela nécessite une méticuleuse organisation. Le temps n’a pas de prise sur African psycho : il ne vieillit pas, il se bonifie... (and Clyde...)



POLAR – Un mari est mort récemment se retrouve principal suspect d’une sordide affaire : son épouse aura-t-elle le courage de comprendre ? Une semaine à peine après le décès de Jean, tombé sous un autobus de Londres, Glen Taylor, sa veuve, se retrouve harcelée par les journalistes. Chacun veut l’histoire, l’exclusivité, un point de vue...

Jean et Glen s’étaient mariés jeunes, croyant à une vie idéale, rêvée. Elle femme fidèle et aimante, lui époux serviable et dévoué. Et versé dans la pornographie juvénile ? Que savait réellement Glen de ce trouble penchant ? La veuve est une véritable toile d’araignée, intrigue tissée avec finesse – ou comment vivre aux côtés d’un monstre...



ROMAN – Un sans-domicile fixe, à Zurich. Une vie comme on l’imagine, de mendicité et d’expédients. Jusqu’à une improbable rencontre, avec un éléphant rose. Mais tout petit, presque qu’on dissimule sous son manteau. Schoch ne s’attendait pas à cela : le mythe du pachyderme coloré, c’est pour les ivrognes !

Mais il s’attend encore moins au reste. Et d’ailleurs, il est lui-même alcoolique. Depuis la grotte où il s'est réfugié, jusqu’à des aventures picaresques dans notre monde moderne, cette histoire de bestiole luminescente est une fable qui parle de l’état dans lequel se met notre société. Eléphant ne trompe sur rien. Du tout.

ROMAN – Son rêve, c’était l’ailleurs, le lointain. Une fois parvenue à Kodiak, elle pressent que l’Alaska lui offrira ce qu’elle a toujours désiré : la vie de pêcheur, en mer. Des hommes que la rudesse des éléments a rendus plus taiseux qu’un poisson, plus aigre que le sel. Mais Lili Colt sait qu’elle a trouvé son idéal.

Et puis, entre le crabe et les flétans, ces grands poissons plats, surgit, d’entre les autres, cet homme. Sur mer, comme à terre, Lili partage leur quotidien à tous, mais quand elle tombe sur lui, c’est son univers qui s’en trouve bouleversé. Lui, Le grand marin.



L’ouvrage est proposé en édition collector, à tirage limité. Catherine Poulain avait été largement remarquée pour ce premier roman, aux accents autobiographiques. Mais si bellement transfigurés...

Alain Mabanckou – African Psycho – Points – 9782757865125 – 7 €

Fiona Barton, trad. (anglais) Severine Quelet – La veuve – Pocket – 9782266286619 – 7,90 €

Martin Suter, trad. (allemand) Olivier Mannoni – Points – 9782757869970 – 7,80 €

Catherine Poulain – Le Grand Martin – Points – 9782757868652 – 8,90 €