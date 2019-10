PODCAST – Amoureux pour la vie, en rouge et bleu

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

< >







Victor Hussenot – Les amoureux – La joie de lire – 9782889084852 – 15,90 €

« La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure », disait Saint Augustin d’Hippone, qui n’avait certainement pas oublié d’être amoureux. Enfin, voilà le moindre mal qu’on lui souhaite. Se regarder langoureusement, dégoulinant d’un romantisme torride, ou fiers face à l’horizon se sentir en mesure de dévorer le monde… bref, être amoureux.Cette semaine, parlons donc d’amour, et, mieux, laissons faire ce qui le font avec justesse et passion. Place à Victor Hussenot, et son dernier album, une fois encore réalisé au stylo bille, en rouge et bleu. Deux amoureux, qui font sourire, font peur, pour qui l’on tremble ou rit, ou pleure. Bref, deux amoureux.La vraie magie de l'amour, c'est qu'elle ne connaît pas d'âge... Retrouvez la chronique de l'album dans notre podcast.Et en bonus cette semaine, la chanson évoquée dans le podcast : Les lolos, de La Tordue :