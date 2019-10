ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Attention, attention, en matière d’impolitesse, de discourtoisie, de muflerie et autres forme d’incivisme, voici un album qui en sait long. Issu de l’imaginaire de Clare Helen Welsh et Olivier Tallec — la première Britannique, le second Français — on savoure, au pays des grenouilles, les déboires de cette tea party qui dégénère…Nul n’aura oublié que les canards de la fable sont plutôt bienveillants, mais un brin salopiauds tout de même, avec la Tortue Celui qui nous intéresse ici sera avant tout salopiaud, sans aucune forme de bienveillance envisageable. Bien au contraire, il est l’incarnation du sans-gêne, option j’menfoutiste.Et c’est un délice…