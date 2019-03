ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Bien qu’elles aient perdu l’effrayante apparence de créatures au visage de femme et corps d’aigle, les sirènes n’en demeurent pas moins fascinantes. Et une voix… ah, quel enchantement que le son cristallin qui en émane.Pas étonnant que deux Géants, qui cohabitaient en bonne intelligence, en viennent aux mains, ou presque, quand une femme-poisson débarque dans leur paysage.Soucieux de lui plaire à tout prix, ils déclenchent une véritable guerre, où tous les coups sont permis : chacun y va de sa superbe, créant monts et merveilles, coraux et embruns, pour plaire à la belle. Mais rien n’y fait : impossible de les départager.C’est pourtant elle, la Pomponette en habits d’écailles, qui leur avait demandé de faire la démonstration de leur puissance. Facile, de mener des garçons amoureux par le bout du nez, quand bien même ils ne seraient que des allégories.Sous couvert d’une légende portugaise, Catarina Sobral nous parle de bien des choses : la phallocratie arrogante, prête à bomber le torse pour démontrer qu’elle fait pipi plus loin que les autres. Mais c’est aussi un conte délicat, dont les illustrations semblent emprunter quelque chose à Matisse, ou à Miro.Des couleurs chaudes, des personnages bien campés — des Géants devenus irascibles, une sirène presque goguenarde — tout cela pour aboutir à la création de la plus belle plage du monde. On n’en attendait pas moins…Tout est à retrouver dans notre podcast :Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesCatarina Sobral – La sirène et les deux géants Album – traduction La joie de lire – La Joie de lire – 9782889084487 – 15,90 €