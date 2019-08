PODCAST – La rencontre de papa et maman, ou l'histoire fantastique de ma naissance

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Thierry Lenain, Stéphanie Marchal – Les grandes questions de Sofia ; Maman, papa, comment vous vous êtes rencontrés ? – Père Castor / Flammarion jeunesse – 9782081449954 – 9,50 €

Un beau jour, Sofia est venue au monde. Pour cela, il y eut un papa, une maman – peut-être un monde classique et très banal, mais c’est comme ça. Sofia est métisse — café au lait, comme disent les enfants — et le coup de foudre de ses parents doit bien venir de quelque part.Si fait : papa conduisait sa voiture, et pour éviter un piéton qui traversait négligemment, a donné un coup de volant, et il est rentré dans un mur. Un emplafonnement bête et méchant, en somme.Mais Maman ? Eh bien, c’est elle qui conduisait la dépanneuse qui a sorti Papa de la pa-panade. Quelque temps plus tard, Sofia est arrivée. Mais comprendre comment tout cela est arrivé n’est pas chose aisée : il faut mener l’enquête, policièrement. Et surtout, surtout, remercier tous ceux qui ont participé à cette rencontre…La suite est à découvrir dans notre podcast.