Salina : la femme maudite devenue légende

Et pour la première fois, il essaie d’envisager la vie de Salina comme une histoire qu’il aurait à raconter. […] Et c’est comme si, tout à coup, un autre monde surgissait dans la douceur du soir, un monde sec, aride, fait de sang, de blessures, et empli de l’odeur épaisse des hyènes.

Du fond d’une barque, Malaka, « fils d’une longue chaîne de voix », se voit léguer la lourde tâche de raconter à un passeur la vie de sa mère, Salina, une vie qu’il ne connaît qu’ « en désordre, par morceaux ». Il ferme les yeux, se concentre, rassemble ses souvenirs, et devient un conteur. Lui, le dernier fils de Salina, avec la puissance du verbe, se promet de transformer cette femme maudite en légende afin de lui donner enfin le repos.L’histoire de Salina, « la femme aux trois exils, celle qui eut un fils haï, un fils de colère et un fils pour tout racheter, Salina, la femme salée par les pleurs, condamnée à naître et à mourir en marchant dans des terres inconnues », commence dans un cri venu des montagnes. Un homme mystérieux dépose un bébé, bruyant, à l’entrée du village dirigé par les Djimba. Immobiles, les habitants contemplent et subissent les hurlements de cet enfant, arrivé de nulle part, résistant aux rayons brûlants du soleil et attirant les hyènes.Sauvée et élevée par Mamambala dès son plus jeune âge, elle découvre rapidement, dès « ses premiers sangs », les devoirs imposés à une femme du village. Les larmes de la passion, la douleur de l’exil, la colère née de la vengeance, l’amour filial… Le récit de la femme « au visage de pierre » est une tragédie moderne, la quête d’un être blessé, qui hurle en silence pour combler le vide de la privation.La langue de Gaudé, vibrant à travers Malaka, est une caresse sur nos âmes de lecteurs. Elle devient un chant d'espoir, pour toutes les femmes brisées, soumises et humiliées. C’est un texte où « tout s’achève et tout commence en même temps ». A lire à haute voix en attendant les fêtes.Laurent Gaudé - Salina : les trois exils - Actes Sud - 9782330109646 - 16,80 €