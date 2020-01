Rasetsu : Et si vous vous transformiez en animal anthropophage ?

Ren est scientifique, et fait partie de la même expédition dans la forêt amazonienne que son frère Ryo, qu’il déteste parce qu’il sort avec Nata, dont Ren est amoureux, et qu’il s’en vante constamment. Nata fait également partie de l’expédition, qui se retrouve bientôt abandonné par ses guides effrayés par la perspective de croiser des monstres.Et en effet, de titanesques tortues à pattes jaunes assoiffées de chair humaine s’en prennent à leur campement et enlèvent son frère, puis Ren qui doit abandonner Nata. Il se réveille dans le tank transparent d’un laboratoire, puis s’enfuit à demi conscient pour retourner dans la jungle. Hébergé par une tribu locale, il réalise qu’il est devenu un homme panthère… Mais Ryo et Nata sont toujours portés disparus, et les sanglantes attaques d’animaux gigantesques se multiplient.Vous l’aurez compris : vous n’êtes pas face à un manga contemplatif où l’intrigue se met lentement en place. Il se passe énormément de choses, les personnages changent de lieu deux fois par chapitre, les apparences sont bousculées avant même que les personnages puissent être bien ancrés dans le décor. Vous ne risquez pas de vous ennuyer – mais on peut reprocher à la réalisation de l’histoire d’être justement trop rapide. Il est assez évident que tout le passé des trois héros n’est pas vraiment important, et que le but recherché est d’arriver le plus vite possible aux combats et aux traques. Alors, certes, la crédibilité des protagonistes se perd un peu, mais au moins on se retrouve projetés sans attendre au cœur de l’histoire.L’ensemble est donc ponctué de retournements fréquents. Mais Rasetsu Primal Hunt est l’un de ces mangas qui mise avant tout sur les combats. Des dizaines et des dizaines de pages sont consacrées à des massacres humains contre animaux ou animaux géants contre panthère humanoïde. Comme ce n’est vraiment pas le type d’affrontement le plus courant, il ne fait aucun doute que cela en ravira certains. Ainsi, pour les fans de transformations animales et de bêtes humaines musculeuses, le spectacle est ravissant.Quant à la continuité d’un tome à l’autre, elle se fera a priori par la quête de Ren déterminé à retrouver son frère et l’amour de sa vie, mais aussi par le côté bestial de Ren qui cherchera à affronter de nouvelles créatures. Il faut s’attendre à une faune diversifiée, mais sans doute pas à beaucoup d’évolution au niveau scénaristique. Ajoutons également que Nata, qui a conquis le cœur des deux frères, se rendra maître sans aucun doute de celui du lecteur également : elle est tout bonnement adorable !Eudetenis - Rasetsu : primal hunt, Vol.1 - H2T - 9782377770359 - 7.95 €