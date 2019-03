16 % des Français ont écouté un livre audio : la croissance continue

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le podcast, des usages qui évoluent

Premier point : 16 % des interrogés ont écouté un audiolivre, chiffre en croissance de 38 % – ils n’étaient que 12 % l’an passé et 8 % en 2017. Le public est majoritairement des hommes, à 57 %, avec une moyenne d’âge de 38 ans. Les plus consommateurs seraient les 26-35 ans, à 27 %.En 2017, les femmes étaient majoritaires et la moyenne d’âge globale était de 40 ans – On assiste à un rajeunissement du profil des auditeurs.Le livre audio intéresse pour deux raisons principalement évoquées : 58 % affirment se relaxer avec, et 35 % pour se cultiver tout en faisant autre chose. Donnée intéressante, car elle contraste relativement avec celle exposée à la Foire du livre de Londres. Le livre audio comme moyen de détente, certes, mais pour 71 % des répondants britanniques, c’était à la maison et 69 % dans la voiture. Loin d’un principe de multitasking traditionnellement admis.Les lieux de prédilection des Français pour écouter des livres audio sont : le lit avant de s’endormir (39 %), en faisant des activités manuelles (25 %) et en voiture durant les transports (22 %).D’ailleurs, ils écoutent principalement des romans (46 %), thriller (35,2 %), développement personnel (23 %), sciences humaines (22 %) et érotiques (13 %).Le podcast a également le vent en poupe – d’ailleurs, vous pouvez retrouver celui de ActuaLitté, Vois Lis Voix Là , consacré à la littérature jeunesse. Si 58 % des Français pratiquent la baladodiffusion, ce sont encore une fois les hommes qui sont les plus adeptes – les femmes ne représentent que 42 % des auditrices. La moyenne d’âge de ces auditeurs est de 40 ans avec un pic à 23 % pour ceux compris entre 36 et 45 ans.Nouvelle tendance obervée, 9 % des Français écoutent désormais leurs contenus audio sur des objets connectés (montre et enceinte connectées).