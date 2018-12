Agent Running in the Field, 25e roman de John Le Carré, publié en 2019

John Le Carré, en 2017 (German Embassy London, CC BY 2.0)

L'auteur britannique John Le Carré, à l'origine des plus fameuses histoires d'espionnage, signera en 2019 son 25e roman, Agent Running in the Field, a annoncé son éditeur Viking, maison du groupe Penguin Random House. Le roman sera publié en octobre 2019, mais une telle publication se prépare longtemps à l'avance.Cette fois, il ne faudra pas compter sur George Smiley, un des personnages les plus connus de l'auteur, a prévenu l'éditeur. Dans son dernier livre, L'Héritage des Espions, Smiley avait fait un retour tonitruant après 27 ans d'absence.Pour le moment, les informations sur ce roman à venir sont classées secret défense : tout au plus sait-on que le personnage principal est un jeune homme solitaire de 26 ans. Ce qui lui arrive, et ce que cela suppose pour l'avenir de la nation, nul ne le sait...En France, les romans de Le Carré ont été publiés par Gallimard et Robert Laffont, et, depuis Notre jeu en 1995, sont traduits et publiés au Seuil.