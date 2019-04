Agnes Ledig quitte Albin Michel pour rejoindre les éditions Flammarion

© Eric Matheron-Balaÿ/Flammarion

Romans, albums jeunesse et engagement

Dans un communiqué de presse, son éditrice, Louise Danou, déclare : « Ma rencontre avec Agnès Ledig s’est faite d’abord par ses livres, par la sensibilité qui s’en dégage. J’ai découvert ensuite la permanence entre l’humanité d’Agnès et les histoires qu’elle écrit si bien. Je suis fière que l’auteure de ces romans-là ait décidé de confier à Flammarion ceux à venir. »Agnès Ledig, représentée depuis quelques mois par l’Agence Hyphen VMK, confie : « Flammarion est une belle maison, un choix d’avenir ; j’y rejoins des auteur(e)s que j’admire. L’équipe, accueillante et chaleureuse, soutient mes projets d’édition — ainsi que mes valeurs profondes — avec beaucoup d’ambition, de professionnalisme et de bienveillance. J’aborde cette nouvelle étape avec joie et sérénité, plus que jamais motivée pour continuer d’évoluer dans mon écriture. »Anna Pavlowitch, Présidente de Flammarion, affirme : « Lorsque Louise Danou m’a parlé d’Agnès Ledig pour la première fois il y a des années de cela, elle venait de lire Marie d’en haut qui n’était pas encore un best-seller, mais qui signait d’emblée la possibilité d’une œuvre et la singularité d’un univers d’auteur. C’est aussi cela qui me ravit aujourd’hui. »Patrice Margotin, Vice-Président Directeur Général de Flammarion, ajoute : « Nous nous réjouissons qu’Agnès Ledig, qui, par son talent et sa générosité, s’est imposée comme une des romancières préférées des Français, ait choisi de rejoindre Flammarion. »Agnès Ledig est née en Alsace. Après avoir exercé le métier de sage-femme, elle se consacre depuis 2015 à l’écriture de ses romans puis de ses albums jeunesse. Traduite en dix-neuf langues, elle est l’auteure notamment de Marie d’en haut (2011, « Coup de cœur des lectrices » du prix Femme Actuelle), Juste avant le bonheur (Albin Michel, 2013, prix Maison de la Presse 2013), Pars avec lui (Albin Michel, 2014), Le Petit arbre qui voulait devenir un nuage, Dans le murmure des feuilles qui dansent (Albin Michel, 2017) et Le Cimetière des mots doux (Albin Michel, 2019).L’autrice avait déjà pris part, avec trois autres écrivains, Martin Winckler, Baptiste Beaulieu et Laurent Seksik, à l'écriture d'un ouvrage chez J’ai lu (Librio), Je te donne, Quatre auteurs qui s’engagent pour le don de sang. Paru en 2016, une nouvelle édition de ces nouvelles, parues en partenariat avec l’Etablissement français du sang, sera proposée ce 22 mai. « Ambassadonneuse » depuis 2018 auprès de l’EFS, Agnès Ledig en signe également la préface.