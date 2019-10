Amazon censure Le Vrai sexe de la vraie vie de Cy, jugé pornographique

Détail de la couverture Le Vrai sexe de la vraie vie, de Cy

Interdiction de vendre Le Vrai sexe de la vraie vie, pour tous

Amazon maitre en sa demeure

Le 6 octobre dernier, la messagerie des éditions Lapin reçoit un message, en anglais, signé Amazon, les informant que leur compte Kindle venait d'être supprimé pour non-respect des « Règles relatives au contenu ». En cause, les deux tomes du Vrai sexe de la vraie vie de Cy, parus en 2016 et 2018, mais récemment ajoutés par l'éditeur au format Kindle sur la plateforme.Un premier message, émanant cette fois d'Amazon.de, mais écrit en français, reçu le 21 septembre 2019, avait intimé la maison de faire le tri dans ses publications, pointant Le Vrai sexe de la vraie vie, mais aussi d'autres contenus non précisés... Les éditions Lapin avaient refusé de s'exécuter, ce qui aurait provoqué la suppression du compte ce 6 octobre.« Aucune explication, aucune nouvelle d'Amazon », nous résument les éditions Lapin, contactées par téléphone. Et, dans le message d'Amazon, un simple lien vers une page, elle aussi en anglais, affichant les règles relatives au contenu. « En tant que libraire, nous proposons à nos clients une variété de points de vue, ce qui inclut des livres que des consommateurs pourraient trouver discutables. Cela étant dit, nous nous réservons le droit de ne pas vendre certains contenus, comme de la pornographie et d'autres éléments inappropriés », peut-on y lire.L'ajout du Vrai sexe de la vraie vie, pourtant disponible depuis longtemps sur Amazon, au format Kindle, aurait réveillé les robots/employés de la plateforme. Ils auraient alors signalé les bandes dessinées, jugées « pornographiques ». Malgré leurs couvertures suggestives, les albums sont à l'opposé de la notion de pornographie, soulignent les éditions Lapin.Outre la suppression du compte Kindle des éditions Lapin, les pages des deux tomes de la BD de Cy ont aussi disparu de la plateforme, empêchant également toute vente des ouvrages imprimés, y compris par des vendeurs tiers.« Le préjudice est grave pour nous, dans le sens où il s'agit de véritable censure », nous explique Marie-Paule Noël, des éditions Lapin, « au niveau financier, les ventes Kindle ne sont pas énormes, mais il est important que les livres soient disponibles dans un maximum de formats ». L'interdiction de vente des livres sur Amazon, tous formats confondus, était bien plus préoccupante en ce qu'elle concernait des vendeurs tiers, dont des libraires.« Toute vente est importante, pour un petit éditeur, et, pour les gens qui n'ont malheureusement pas accès à des librairies physiques, ce canal reste crucial », indique-t-on du côté des éditions Lapin, qui précisent que les ventes cumulées de tous leurs livres via Amazon, en 2019, représentent environ 9450 €. Et l'éditeur, dans un mail envoyé à ses contacts, de remercier « tous les libraires qui ont déjà vendu plus de 19.000 exemplaires de ces deux ouvrages ».Comble de la déshumanisation des relations, une nouvelle connexion de l'éditeur sur la plateforme, ce jeudi 10 octobre, lui a permis de constater que les ouvrages étaient de nouveau en ligne, accessibles. Et, encore une fois, aucun message, aucune précision d'Amazon pour éclaircir la situation.Le comportement d'Amazon ne surprendra guère les acteurs du monde du livre qui ont eu affaire à la plateforme : censure et retrait impromptu de contenus sont légion sur le site de vente, qui invoque généralement une erreur humaine ou un dysfonctionnement lorsqu'il revient sur des décisions, rarement justifiées.Une certaine volatilité dans les relations qui avait même poussé le Secrétariat d'État chargé du numérique à mettre en place une plateforme de signalement adressée aux petites et moyennes entreprises, pour qu'elles fassent part de leurs mésaventures avec la firme Aux États-Unis, où la puissance d'Amazon n'est plus à démontrer, l'association des libraires américains a elle aussi pointé le danger que fait peser la plateforme sur la liberté d'expression , en exerçant un droit de vie ou de mort sur tel ou tel ouvrage mis en vente sur son site.