Amazon Publishing s'associe à l'agence littéraire Caskie Mushens

The Rabbit Girls narre une histoire d’amour bouleversante dans l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale. C'est à travers les yeux d’une jeune femme fouillant le passé de son père décédé qu'on la découvre. Après avoir trouvé une lettre cousue à l’intérieur de son uniforme du camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne exclusivement réservée aux femmes, la narratrice découvre l’histoire des Rabbit Girls.

Laura Deacon, directrice éditoriale d’Amazon Publishing, a été captivée par le roman « dès la première page » rapporte le Bookseller. Juliet Mushens, cofondatrice de l’agence Caskie Mushens, a ajouté « Laura est une éditrice incroyablement dynamique, avec énormément de projets et d’ambitions pour ce roman. »

Amazon Publishing détient les droits internationaux pour la version anglaise du titre. Dominic Myers, directeur d’Amazon Publishing EU, a ajouté : « L’enthousiasme de Laura pour The Rabbit Girls a été très contagieux. Nous sommes tous très heureux d’accueillir Anna dans la grande famille de Lake Union. »

« C’est la première fois que Caskie Mushens passe un accord avec Amazon Publishing, et c’est le titre parfait pour lancer notre partenariat professionnel : la réaction internationale vis-à-vis du roman est déjà considérable, et j’ai vraiment hâte de le proposer à une audience plus large » ajoute Juliet Mushens.