Arnaud et Arnault : Lagardère a trouvé un allié de taille

Photographie : Bernard Arnault aux côtés de Donald Trump, en 2019 (The White House, domaine public)

Dans un communiqué commun, les familles Arnault et Lagardère annoncent avoir « finalisé leur partenariat annoncé le 25 mai 2020 ». Par un savant montage financier, le groupe Arnault fait désormais partie des actionnaires du groupe Lagardère, sur deux tableaux.Pour le premier, attention au mal de crâne : « Groupe Arnault détient, à travers sa filiale Financière Agache, une participation représentant environ 27 % du capital de la société Lagardère Capital & Management, renommée Lagardère Capital, laquelle détient 7,26 % du capital et 11,00 % des droits de vote de Lagardère SCA et 99,88 % de Arjil Commanditée — Arco, gérant commandité de Lagardère SCA. »Sur le deuxième, c'est à travers une prise de participation directe au sein de Lagardère SCA, ce qui garantit au total au Groupe Arnault plus de 5 % du capital de ce dernier groupe, indique le message.« Arnaud Lagardère continue de détenir le contrôle de Lagardère Capital dont il demeure Président. Groupe Arnault disposera d’un siège sur les quatre composant le conseil d’administration d’Arjil Commanditée — Arco », précise-t-on. À l'avenir, Arnaud Lagardère et Groupe Arnault « agiront de concert vis-à-vis de Lagardère SCA » et détiennent à eux deux 12,77 % du capital et 15,19 % des droits de vote de la société.Ils devraient s'opposer aux demandes de deux autres actionnaires, Vivendi et Amber Capital, qui critiquent la gestion d'Arnaud Lagardère et les « très mauvais résultats » du groupe, et réclament l'organisation d'une assemblée générale exceptionnelle afin d'obtenir des sièges au conseil de surveillance de Lagardère. La justice doit s'exprimer sur cette assemblée générale, refusée par le conseil de surveillance, le 14 octobre prochain « La concrétisation de notre investissement dans Lagardère Capital et dans Lagardère SCA solidifie notre engagement aux côtés d’Arnaud Lagardère et témoigne de notre attachement à l’intégrité et au développement du Groupe autour de ses deux piliers Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail », commente Bernard Arnault à propos de ce partenariat.