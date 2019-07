Audible veut sous-titrer les livres audio : les éditeurs ne l'entendent pas ainsi

On prend les mêmes, dans l'autre sens, et on recommence

La réaction était prévisible : en annonçant la nouvelle fonctionnalité « Audible Captions », le service d'achat et de streaming de livres audio mettait un pied dans le domaine du texte. Parallèlement à la lecture audio, l'application Audible se propose d'afficher le texte lu à l'écran, un peu à la manière d'un karaoké. L'objectif est pratique et pédagogique, selon la firme : il est possible de chercher des définitions et de traduire les termes affichés.Une démonstration vidéo a été mise en ligne :Pour l'Association des éditeurs américains (AAP), la fonctionnalité est loin d'être anecdotique : en affichant du texte tiré de la version audio des livres, visiblement sans autorisation, Audible outrepasse largement les droits obtenus pour l'exploitation du livre audio.Dans un communiqué, l'organisation des éditeurs qualifie l'annonce d'Audible de « surprenante et très inquiétante » à la fois. « Audible a accès aux œuvres littéraires uniquement parce que les éditeurs et les auteurs ont confié ces œuvres dans le cadre d'accords de licence portant explicitement sur les versions audio. Audible ne peut pas également créer des versions textes totalement non autorisées de ces interprétations audio à moins que les titulaires des droits d'auteur n'acceptent que de telles adaptations soient réalisées », précise l'association.L'AAP assure qu'elle a le droit américain de son côté, et que rien ne peut justifier la transcription que proposent Amazon et Audible : dans le cas où ces derniers ne renonceraient pas à la fonctionnalité, il est probable que l'affaire se réglera devant la justice.Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Amazon n'apprend pas vraiment de ses erreurs : en 2009, les éditeurs américains s'étaient déjà opposés , pour les mêmes raisons, à la transcription des livres numériques en version audio par le Kindle.Il développait une technologie Text-to-Speech, par laquelle il était possible, pour la liseuse, de “lire” le texte d’un livre numérique. Évidemment, Amazon n’avait demandé l’autorisation à personne. Valérie Levy-Soussan avait alors expliqué à ActuaLitté qu’il s’agissait assurément là d’une violation du droit d'auteur « Les droits audio sont comme les droits audiovisuels attachés à l’œuvre littéraire, et ils sont protégés, en particulier pour en contrôler les modes d’exploitation », analysait la directrice du service Audiolib (Hachette Livre/Albin Michel).Amazon avait, à l'époque, dû faire machine arrière : ironie du sort, c'est aujourd'hui le mouvement technique inverse que la multinationale veut réaliser.