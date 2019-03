Calling All Witches, un livre qui met en avant les femmes de l'univers Harry Potter

Détail de la couverture de Calling All Witches (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Parce qu'on sait tous que Harry et Ron n'auraient pas fait long feu sans Hermione Granger, il était grand temps qu'un ouvrage rende un hommage appuyé aux femmes de la saga créée par J.K. Rowling. Entourée par Tina Goldstein, des Animaux fantastiques, et Minerva McGonagall, célèbre magicienne de l'école Poudlard, Hermione figure bien sûr au centre de la couverture signée par Violet Tobacco, qui signe les illustrations du livre.



Calling All Witches se présente comme un petit livre de 96 pages, richement illustré de photographies tirées des films Harry Potter mais aussi d'illustrations originales, qui permettra d'en apprendre plus sur les figures féminines importantes de l'univers Harry Potter.



Laurie Calkhoven, qui a signé de nombreux livres pour la jeunesse, sera l'auteure des différents textes de l'ouvrage : elle a notamment publié, chez Scholastic également, Women Who Changed the World, un ouvrage qui évoque l'histoire de 50 figures féminines américaines, très connues ou oubliées par l'histoire.



Calling All Witches promet d'évoquer les personnages féminins des livres Harry Potter, mais aussi ceux de la saga Les Animaux Fantastiques, « y compris les méchantes, comme Bellatrix Lestrange et Vinda Rosier ».