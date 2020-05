Ciao, ou l'Italie vue par Mario Testino

[à paraître 27/05] Mario Testino - Ciao. Omaggio all’Italia – Taschen – 9783836578813 – 60 €

Né à Lima, c’est sur l’Italie qu’il a jeté son dévolu : portraitiste reconnu, il propose ici un autre regard sur l’un des pays qui incarne la mode. « Rome était à la pointe des dernières tendances, et des nouveaux styles les plus frais, et j’ai adoré la manière dont les Italiens pouvaient se débarrasser du dernier look tendance pour un autre, encore plus à la mode, sans jamais perdre leur identité », explique-t-il.Venise, Rome, Naples, Florence. Voici l’Italie comme nous ne l’avons jamais vue. Au bord de la mer et dans les rues, de Turin à Montepulciano, découvrez un portrait intime de ce pays que Mario Testino connaît et aime.Rassemblant des photographies personnelles et encore jamais publiées, c’est une ode au peuple, à l’art, à la gastronomie et à la mode italienne.Dans une vidéo, il présente lui-même ce qu’il a voulu comme un hommage au Bel Paese.