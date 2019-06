Clément Ribes nommé éditeur chez Christian Bourgois

Clément Ribes - © Antoine de Andrade

Normalien, spécialiste de lettres modernes, espagnol et anglais, Clément Ribes, 30 ans, a enseigné le français à l’université Harvard avant de s’engager dans le métier d’éditeur au Seuil, puis chez Flammarion et, depuis 2013, aux Éditions de L’Olivier.Il deviendra donc éditeur au sein de la maison d'édition Christian Bourgois, « pour poursuivre l’œuvre de son fondateur et de son épouse Dominique Bourgois », annonce le communiqué.La famille Mitterrand a investi le capital de l'éditeur Christian Bourgois en janvier 2019, par l'intermédiaire d'Olivier Mitterrand, entrepreneur et investisseur dans l'immobilier : quelques mois plus tard, en avril, Frédéric Mitterrand est désigné directeur éditorial du groupe, alors que Dominique Bourgois, elle, se retrouve poussée vers la sortie.« Dominique [Bourgois] et mon frère commencent à travailler ensemble, mais que, très vite, ils ne s'entendent pas. Ce sont des choses qui arrivent, et c'était d'ailleurs un peu attendu », a expliqué Frédéric Mitterrand en avril . « Mon frère est un homme d'affaires, Dominique vivait un peu dans sa ruche, ça n'a pas marché. » Après une « transaction financière », selon l'ancien ministre, Dominique Bourgois a quitté le conseil d'administration du groupe.Fondées en 1966, les éditions Christian Bourgois sont spécialisées en littérature étrangère et ont dans leur catalogue des titres de J.R.R. Tolkien, Virginia Woolf, Toni Morrison ou encore Peter Handke. La maison, un temps liée au groupe Presses de la Cité, est indépendante depuis 1992.