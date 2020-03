Coronavirus : où commander ses livres (en évitant Amazon) ?

(photo d'illustration, Edna Winti, CC BY 2.0)

Portail mis en place par le Syndicat de la Librairie française (SLF), librairiesindependantes.com réunit plusieurs autres plateformes mutualisées par des librairies. Si le moteur de recherche s'avère parfois un peu capricieux, les résultats affichent les librairies de proximité qui possèdent l'ouvrage recherché, avec la possibilité de se géolocaliser ou d'indiquer un code postal.Il est possible de commander le livre lorsqu'il n'est pas en stock dans la librairie voulue, et le site indique si l'établissement propose uniquement le retrait en magasin ou peut livrer l'ouvrage à domicile.Toutes ces plateformes mutualisées rassemblent des centaines de librairies indépendantes, unies pour apporter un service plus rapide et plus complet. Le fonctionnement est proche de celui du portail commun librairiesindependantes.com, mais les différents sites effectuent aussi un travail de sélection et de valorisation qui peut être utile lorsque l'on ne sait pas trop quoi lire...Accéder aux plateformes Place des Libraires Pour acheter d'occasion, la plateforme RecycLivre propose une offre très importante, avec la possibilité d'être livré à domicile (l'expédition est déjà incluse dans le prix de vente du livre indiqué sur le site). La société revendique par ailleurs le versement de 10 % de ses revenus nets à des associations et des programmes d'action de lutte contre l'illettrisme.L'application Bubble, axée sur la bande dessinée, les comics et les mangas, propose de constituer sa bibliothèque de titres et d'acheter des exemplaires via son interface. Les ouvrages sont envoyés à domicile ou peuvent être retirés en librairie, et l'application travaille avec une centaine de libraires indépendants de France.Pour les amateurs de comics, en version originale ou non, cette plateforme, gérée par la librairie parisienne du même nom, est un incontournable. Il est possible de retrouver un large catalogue, en neuf ou occasion, avec une livraison à 1 centime à partir de 29 € d'achat. Il est là aussi possible de retirer ses achats sur place ou de se faire livrer à domicile.Pour profiter d'un livre immédiatement, depuis chez soi ou ailleurs, le numérique reste une solution très pratique. Dans ce domaine, il est possible de réviser ses classiques en se plongeant dans des ouvrages gratuits du domaine public , mais aussi d'acheter les dernières parutions auprès des libraires indépendants ou de sociétés françaises. Citons parmi ceux-ci leslibraires.fr ou ePagine