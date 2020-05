Disparition de l'auteur Franck Prévot à l'âge de 52 ans

Franck Prévot avait notamment publié aux Éditions du Rouergue, avec Un amour de verre, illustré par Stéphane Girel, qu'il avait retrouvé pour Ninette (2004, Grandir) et Rien à voir (Rouergue, 2007), aux éditions Thierry Magnier (bou Min’ et les tortues de Bolilanga, avec Delphine Jacquot, Voleuse !, avec Sandrine Martin) ou encore aux éditions HongFei (Je serai cet humain qui aime et qui navigue, avec Stéphane Girel, et Oddvin, le prince qui vivait dans deux mondes, avec Régis Lejonc).



Les éditions HongFei ont publié un message en mémoire de l'auteur :

Endeuillées,

Frappées de stupeur,

Attristées,

Démunies,

Unies dans la douleur avec son épouse, ses trois enfants, ses proches et amis,

Les éditions HongFei ont le grand regret d'avoir appris le décès de Franck Prévot, auteur de plusieurs albums publiés par notre maison depuis 2016, un ami.



Franck écrivait des histoires et de la poésie.

Ses textes lus par mille gens, ceux-là voulurent le rencontrer. Il aima ces gens et ces rencontres.

Elles lui donnèrent mille occasions d'inviter qui le voulait à écrire sa poésie. Et chacun devenait poète en sa présence.

Mais aujourd'hui est vide.

Jusque-là, Franck faisait vivre ses textes auprès des lecteurs petits, grands ou vieux et autres émerveillés. Désormais, c'est à ses textes de faire vivre sa voix.

Franck a choisi sa manière de donner. Avec la même liberté, nous recevons, reconnaissants.



Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh, éditeurs

Le 29 mai 2020.