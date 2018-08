Donald Trump a encore essayé de censurer un livre (et c'est loupé)

La manie du président commence à inquiéter, outre-Atlantique : pour la deuxième fois en moins d'un an, Donald Trump a tenté d'intimider un éditeur pour empêcher la publication d'un livre qui révèle plusieurs informations à son sujet. Unhinged : An Insider’s Account of the Trump White House, signé par une ancienne collaboratrice, Omarosa Manigault-Newman, était cette fois dans son viseur.

(Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

est signé par Omarosa Manigault-Newman.



Elle est connue pour sa participation à de nombreuses émissions de télé-réalité (!) et sa place aux côtés du candidat et président en tant que directrice de la communication. Elle a ainsi choisi de raconter son expérience à ses côtés. Expérience malheureuse : malgré son engagement sans faille, elle est licenciée fin 2017 et quitte l'équipe de communication quelques semaines plus tard.

Tout bardé de conseillers qu'il est, Donald Trump ne semble pas avoir compris une chose : tenter de censurer un livre n'est pas une bonne idée. D'autant plus lorsqu'il est inscrit dans la Constitution du pays que l'on préside que la liberté d'expression est un droit inaliénable.Pourtant, Donald Trump a de nouveau tenté d'intimider un éditeur, Simon & Schuster, pour empêcher la parution d'un livre à son sujet. Unhinged : An Insider’s Account of the Trump White House

Depuis, Manigault-Newman a multiplié les interventions pour dire à quel point son métier était délicat, surtout lorsque le Président tweete à peu près tout et son contraire. L'idée d'un livre a, très logiquement, suivie, d'autant plus que les révélations des anciens collaborateurs, proches ou figures de l'administration américaine fonctionnent très bien en librairies, outre-Atlantique.

Le 13 août dernier, la veille de la parution du livre de Manigault-Newman, la maison d'édition Simon & Schuster reçoit un recommandé des avocats de Donald Trump réclamant l'annulation de la parution de l'ouvrage. D'après le courrier, le livre contiendrait « des déclarations qui relèvent de la confidentialité ou dénigrantes » à l'égard de Trump. À la fin du courrier, les avocats préviennent Simon & Schuster qu'il s'expose à d'« importants dommages et intérêts ».

14 organisations de défense de la liberté d'expression se sont immédiatement levées pour condamner l'attitude du président et lui rappeler quelques informations, notamment les déclarations de la Cour Suprême des États-Unis relatives au débat dans la société. « Le débat sur les questions publiques devrait être libre, défendu et ouvert à tous, et il peut inclure des attaques véhémentes, caustiques et parfois désobligeantes à l'encontre du gouvernement et des fonctionnaires publics », cite un courrier des organisations.



Le livre est bel et bien disponible depuis le 14 août dernier aux États-Unis.

Plus tôt dans l'année, Donald Trump s'était attaqué au livre Le Feu et la Fureur de Michael Wolff (traduit en France par Valérie Le Plouhinec, Nikki Copper, Isabelle Chelley et Michel Faure, chez Robert Laffont), en s'adressant là aussi à son éditeur, Henry Holt, avec un courrier. Après le refus de la maison, aucune suite judiciaire n'avait été donnée. Et les ventes du livre avaient explosé...