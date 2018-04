Federesque : vingt ans de l'exceptionnelle carrière de Roger Federer

« Hop, Suisse ! » Éditeur, imprimeur et surtout fan de Roger Federer, Sandor Szabados a décidé de s’offrir le livre qu’il souhaitait. Et qui raconterait l’histoire du joueur de tennis. Le photographe Antoine Couvercelle et l’auteur Mark Hodgkinson sont associés au projet. Et les amateurs vont se crisper...







Le livre sera disponible à compter du 1er mai, mais bénéficiera d’un lancement en exclusivité chez Payot Libraire, du 20 au 30 avril. Federesque raconte vingt années de circuit ATP, les 20 titres collectés en Grand Chelem... bref, l’un des plus grands joueurs de tennis de toute l'histoire.

Réalisé dans un format à l’italienne, il associe les textes aux photos, sur deux décennies de carrière.

« Au cours de cette période, le tennisman a joué avec une imagination, une humilité et une finesse inégalables, changeant à travers sa réussite sportive et sa personnalité la façon dont la Suisse est perçue », assure l’éditeur, BTL-Beyond the Lens Publications. Et durant vingt ans Antoine Couvercelle, photographe français reconnu, l’a suivi sur le circuit professionnel, aux quatre coins du monde, saison après saison.

« Saisissant magnifiquement la grâce et l’efficacité de ses coups et son déplacement félin, sa sobriété joyeuse dans la victoire, son élégante équité dans les moments contraires, il est bien le photographe qui convenait à Federer. »

Ce livre a été réalisé indépendamment de l’autorisation de Roger Federer, mais son auteur, Mark Hodgkinson, est reconnaissant à Roger Federer pour les nombreuses interviews qu’il lui a accordées tout au long de sa carrière. « Federesque, c’est l’ouvrage pensé et affûté d’un artiste exigeant, en totale harmonie avec un champion d’exception. »

Et comme on dit dans le milieu du tennis : « Rien de mieux qu’un Suisse pour Federer. »







(à paraître 1/05) Antoine Couvercelle , Mark Hodgkinson , Sandor Szabados – Federesque – Beyond The Lens Publishing – 9782970123637 – 55 CHF