Groupe Hachette : nomination de Maja Thomas comme Directrice de l’Innovation

Le groupe Hachette vient d'annoncer la nomination de Maja Thomas par le PDG Arnaud Nourry, en tant que Directrice de l'Innovation et membre du Comité Exécutif International.







Directrice de Hachette Innovation Program (HIP), Maja Thomas, de nationalité américaine et résidant en Californie, travaille avec toutes les unités du Groupe, où qu’elles se trouvent dans le monde, pour faciliter leurs échanges avec les start-ups et les grandes entreprises technologiques et accélérer leur mutation numérique.



Dans cette nouvelle fonction, Maja Thomas aura pour mission d’apporter son savoir-faire et ses réseaux aux équipes d’Hachette Livre pour leur permettre d’accélérer leur processus d’innovation, et en particulier leur apprentissage des nouvelles techniques mettant en œuvre le big data et l’intelligence artificielle.



Selon Arnaud Nourry : « cette nomination montre que dans ce monde en perpétuelle transformation, l’innovation est une priorité absolue pour Hachette Livre ».



Diplômée de l’Université de San Diego et de Princeton, Maja Thomas a commencé sa carrière à Time Warner comme productrice de livres audio. Elle rejoignit Hachette Livre en 2006 comme Directrice de Hachette Digital et de l’Edition numérique, et en 2007, en plus de ces responsabilités, elle fut nommée Directrice du Numérique de Hachette Book Group, la filiale américaine de Hachette Livre.



Elle poursuivit sa formation par des cours à Simmons College à Boston, puis à Henley et à l’Insead en Angleterre et en France. Après trois années passées à conseiller des start-ups comme consultante spécialisée en technologie et en édition numériques dans la Silicon Valley, Maja est revenue chez Hachette Livre en 2017 comme Directrice de Hachette Innovation Program (HIP).