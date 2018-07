Guide pour une séance de baignade réussie : allier sécurité et plaisir

Pour préparer les vacances, le maillot de bain est essentiel. Et si l'on ne peut pas lire pendant qu'on se baigne, on peut toutefois se préparer à lire sur les conditions à respecter en cas de baignade. Peut-on enseigner la natation contre paiement sans titre de maître-nageur-sauveteur ? Sur les plages, la surveillance, comme dans les piscines d’accès payant, doit-elle être constante ? Plongez la tête la première dans Le droit des baignades, l’unique ouvrage existant sur la matière.



Susanne Nilsson, CC BY SA 2.0



Se baigner à partir d’une plage située en bordure de la mer, d’un lac, d’une rivière ou dans une piscine, municipale ou privée, est un plaisir de la vie de tous les jours. Cependant, en cas de noyade ou d’accident, la responsabilité des acteurs locaux est de plus en plus souvent mise en cause.

La législation et la réglementation applicables en matière de baignades, changeantes, parfois inadaptées à leur finalité et souvent mal connues, se révèlent d’une rare complexité.

Le droit des baignades couvre tous les aspects de la matière, tels que l’apprentissage de la natation, la surveillance des baignades et le sauvetage, l’aménagement de l’espace public attribué à la baignade, les pouvoirs de police détenus par les maires, la propreté des plages, la salubrité dans les piscines, les diplômes, brevets et qualifications permettant de surveiller, d’encadrer et d’enseigner la natation et les activités aquatiques.

Quelques questions auxquelles répond l’ouvrage :



• A l’entrée en 6e, combien d’enfants scolarisés ne savent pas nager : 95, 60, 50, 35 ou 17 % ? (1202 et s.)

• Un MNS chevronné peut-il surveiller seul ?

• Combien un MNS ou BNSSA peut-il simultanément surveiller de baigneurs, 20, 40, 60, 100 ou plus ?

• Sur les plages est-il possible d’instituer une signalisation mobile ?

• Le pouvoir de police spécial du maire en matière de baignade s’applique-t-il sur le domaine public fluvial ?

• Le fait pour un surfeur de pratiquer son activité en dehors de la zone de bains alors que le drapeau est rouge est-il répréhensible ?

L’objectif de cet ouvrage est de rendre ce droit accessible à tous : maires, sapeurs-pompiers, sauveteurs, policiers, instituteurs, chefs d’établissements, responsables de bases de loisirs ou de colonies de vacances, parents, etc. Il est rédigé par Christian Belhache, magristrat honoraire, titulaire du diplôme de maitre-nageur sauveteur, et spécialiste du droit français sur les baignades.

Entièrement actualisée, cette nouvelle édition prend ainsi en compte les dernières modifications législatives et réglementaires. En permettant de connaître exactement les droits, mais également les devoirs et les obligations de chacun, Le droit des baignades contribuera à mieux prévenir les risques.





Christian Belhache – Le droit des baignades (Broché) 7e édition – Berger-Levrault – 9782701319735 – 69 €