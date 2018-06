Hachette propose des conférences autour des livres des auteurs maison

Le groupe éditorial Hachette Livre a choisi de diversifier ses activités en s’engageant dans un nouveau service. Un livre, une conférence, est une solution que l’éditeur a mise en place avec une agence spécialisée, pour le mieux-être de ses auteurs.





Pour accroître l’audience des livres et des auteurs, Hachette présente donc Un livre, une conférence. Son fonctionnement semble limpide, accompagné par l’expertise de l’agence Les Rois Mages, spécialisée dans la conception d’événements.

« Avec la multiplication des modes de transmission des connaissances et des idées, les auteurs voient s’ouvrir de nouvelles possibilités d’élargir leurs publics et le rayonnement de leurs livres », indique Hachette dans un communiqué.

Et de préciser : « Le service “Un livre, une conférence” leur permettra d’aller à la rencontre de nouveaux publics, tels que les entreprises, les institutions, les universités et les centres de réflexion, et de développer une activité supplémentaire. »

L’agence proposera donc à des clients des conférences et événements autour des auteurs. Elle s’appuiera sur les thèmes de leurs ouvrages — parus dans les différentes filiales du groupe, évidemment.

Arnaud Nourry, Président-Directeur général de Hachette Livre, explique qu'« accompagner nos auteurs est au cœur de notre métier d’éditeur. Le service “Un livre, une conférence” s’inscrit dans cette continuité en leur donnant l’occasion de se faire connaître et apprécier au-delà de leur lectorat habituel ».

La rémunération des auteurs dépend de plusieurs critères, négociés entre les parties, nous précise le groupe. Hachette Livre ne communique cependant pas les tarifs de ces prestations.



Et de souligner : « Hachette ne vend pas à proprement parler ces conférences : nous percevons un pourcentage qui couvre les frais. Notre projet est avant tout de permettre aux auteurs d'accéder à de nouvelles sources de revenus. »