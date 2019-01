Ivan Illich : l'alternative au modèle de la croissance capitaliste

Ivan Illich (1926-2002), grand penseur de la contre-productivité et de la convivialité fait son entrée dans la collection des « précurseurs de la décroissance » des éditions Le passager clandestin ce 22 janvier prochain. Pionnier de la pensée anticonformiste et anticapitaliste, son nom accompagne aujourd'hui nombre de pratiques alternatives y compris celle de la décroissance.









Depuis 2013, les éditions Le passager clandestin ont ouvert une collection sous la direction de l’économiste et anthropologue Serge Latouche, un des principaux théoriciens de la décroissance aujourd'hui, intitulée « Les précurseurs de la décroissance ». Une initiative éditoriale qui vise à promouvoir une histoire alternative des idées, et mettre en lumière la richesse du concept de « décroissance » ainsi que sa possible généalogie.



Les ouvrages se divisent en deux parties : une présentation de l’auteur et de sa pensée par un spécialiste ; des extraits de textes de l’auteur qui illustrent son apport à la décroissance.



Ivan Illich, pour une ascèse volontaire et conviviale, réunira trois textes d’Illich inédits en français, dont la Déclaration sur le sol qui seront commentés par le philosophe français Thierry Paquot, proche d'Ivan Illich.



Cet ouvrage présentera notamment la manière dont Ivan Illich a opposé à cette idée de croissance, véritable « assaut de l’économie contre la condition humaine », un mode de vie qui entremêle sobriété et générosité.



Ivan Illich est un des penseurs les plus originaux et visionnaires du XXe siècle notamment sur la question de l'écologie politique. Figure importante de la critique de la société industrielle en théorisant le concept de « contre-productivité », il a montré, dès les années 70, à travers des œuvres comme La Convivialité (Seuil, 1973) ou encore Le Chômage créateur (Seuil, 1977) pour quelles raisons sociales et écologiques notre modèle de développement ne pourrait jamais être durable.



« L'homme moderne a du mal à penser le développement et la modernisation en termes d'abaissement plutôt que d'accroissement de la consommation d'énergie. Pour lui, une technique avancée rime avec une profonde intervention des processus physiques, mentaux et sociaux. Si nous voulons appréhender l'outillage avec justesse, il nous faut quitter l'illusion qu'un haut degré de culture implique une consommation d'énergie aussi élevée que possible. »



Ivan Illich, La Convivialité , 1973





Ivan Illich et Thierry Paquot - Ivan Illich, pour une ascèse volontaire et conviviale – Le passager clandestin – 9782369352181 – 8 €