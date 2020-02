Jean Spiri nommé secrétaire général d'Editis

Jean Spiri fut conseiller régional d’Île-de-France, mais également adjoint au maire délégué à l’éducation, à la jeunesse et aux relations avec l’enseignement supérieur à Courbevoie.Il avait intégré le ministère des Affaires étrangères en septembre 2004, avant de basculer au service de Xavier Bertrand au ministère de la Santé et des Solidarités (gouvernement Villepin).Il bascula vers le Conseil supérieur de l’audiovisuel en mai 2007, avant de quitter le service public pour Lysios Public Affairs, société de conseil pour entreprises, en mars 2011.Jean Spiri intégra le groupe Onepoint, structure dédiée aux mutations numériques, dans l’accompagnement des sociétés, à partir de septembre 2015.Il est toujours président du CRIPS, centre régional de l'ïle-de-France d’information et de prévention en matière de santé, de lutte contre le VIH, les IST et les addictions.