Jocelyn Rigault part des éditions J'ai lu (Flammarion)

Jocelyn Rigault a décidé de quitter le Groupe après près de quatre années passées à la direction des Éditions J’ai lu pour s’engager dans de nouveaux projets, annonce la maison d'édition.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



« Depuis 1958, les éditions J’ai lu n’ont cessé d’innover et de se réinventer sans complexe pour accompagner toujours plus de lecteurs, susciter la curiosité et s’inscrire dans la modernité. Gageons que pour les 60 années à venir c’est ce même vent de liberté qui soufflera sur la maison », assurait-il en février dernier, lançant la grande saison de cet anniversaire.Anna Pavlowitch et Patrice Margotin souhaitent saluer l’engagement dont il a su faire preuve dans un contexte de marché difficile.Tous deux assureront la transition, en collaboration avec les membres du comité de direction des Editions J’ai lu.« Notre spécialité, c’est l’éclectisme. Depuis 1958, où nous avons débuté avec la romance, se sont ajoutées des littératures de genre, de l’imaginaire, des documents. Avec un segment policier et littérature étrangère très important », expliquait-il à ActuaLitté, évoquant son activité avec enthousiasme.